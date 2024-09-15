Месси оформил дубль за четыре минуты в матче МЛС

«Интер Майами» победил «Филадельфию Юнион» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Дубль в составе «Интер Майами» оформил аргентинский нападающий Лионель Месси, который вернулся на после спустя нескольких недель после лечения травмы, которую он получил в финале Кубка Америки 14 июля. Форвард отличился на 26-й и 30-й минутах игры. Также в составе победителей гол оформил Луис Суарес, а единственный мяч «Филадельфии» забил Микаэль Уре.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В текущем сезоне Месси провел в МЛС 12 матчей, забив 12 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Судьба матча решилась в серии пенальти. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Месси назвал величайшего спортсмена в истории.