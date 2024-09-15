«Атланта» с Миранчуком проиграла матч в МЛС

«Атланта Юнайтед» проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча завершилась со счетом 2:0, голами в этом поединке отметились Алекс Майл и Хани Мухтар.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе, провел всю игру, однако отличиться результативными действиями не сумел. Первую победу в составе американского клуба Миранчук одержал 1 сентября, когда команда обыграла «Шарлотт» со счетом 1:0. Всего футболист провел три поединка в составе «Атланты».

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

«Атланта» занимает 21-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 31 очко.

Ранее переход Антона Миранчука в «Сьон» связали с комплексами.