Дзюбе и Джикии предсказали выход на поле в матче «Акрона» с «Химками»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» предсказал, что нападающий Артем Дзюба, перешедший в «Акрон», и защитник Георгий Джикия, ставший игроком «Химок», появятся на поле в матче этих команд в восьмом туре Российской премьер-лиги.

«Не сказал бы, что в защиту войти сложнее, чем в нападение. Все-таки ребята опытные. За счет этого, за счет игр за сборную проблем не будет. Единственный важный момент для этих футболистов – физическое состояние. Думаю, если их приобретали, то либо с первых минут, либо во втором тайме их выпустят. И вообще будут максимально давать игровую практику», — считает Деменко.

Артем Дзюба в прошлом сезоне выступал за московский «Локомотив», Георгий Джикия был капитаном столичного «Спартака». Оба футболиста подписали контракты с новыми командами в последний день трансферного окна в России. «Акрон» примет «Химки» в восьмом туре РПЛ 15 сентября. Матч начнется в 16.30 мск.

Ранее бывший футболист рассказал, кого не хватило «Зениту» в матче с ЦСКА.