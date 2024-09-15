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Сауль Альварес защитил свои титулы, выиграв судейским решением

Сауль Альварес отправил Эдгара Берлангу в нокдаун в третьем раунде

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Ed Mulholland/Matchroom

Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу над представителем США Эдгарой Берланги в поединке, который возглавил большой вечер профессионального бокса.

Альварес — чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории. По ходу третьего поединка он отправил соперника в нокдаун, однако Берланги продолжил бой. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился единогласным решением судей (117-110, 118-109,118-109).

Берланги потерпел первое поражение в своей карьере. Эта победа стала для Альвареса 62-й.

Изначально боксеры должны были драться за титул абсолютного чемпиона мира, но недавно Альварес был лишен пояса IBF за отказ проводить защиту против обязательного претендента Уильяма Скалла.

Альварес выступал в полусредней (до 66,68 кг), первой средней (до 69,85 кг), в средней (до 72,57 кг), во второй средней (до 76,2 кг) и в полутяжелой (до 79,4 кг) весовых категориях. Он — лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring» (2019—2022). Боксёр года по версии журнала «The Ring» (2019; 2021).

Ранее бывшего российского чемпиона мира по боксу заподозрили в употреблении допинга.

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