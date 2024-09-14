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Агент назвал «большим талантом» одного из новичков «Спартака»

Агент Барбоза: Маркиньос принесет пользу «Спартаку», это большой талант

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Sergio Savarese/Wikimedia Commons

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что пришедший в «Спартак» футболист Маркиньос принесет большую пользу команде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Маркиньос принесет пользу «Спартаку». Это талантливый игрок, клуб за ним следил. Если его взяли за 5 миллионов — это хорошая сделка. Это большой талант», — заявил Барбоза.

В минувшем сезоне 24-летний Маркиньос провел на поле 48 матчей в составе венгерского «Ференцвароша», в которых отличился семь раз и отдал 10 голевых передач. В нынешнем сезоне в его активе семь матчей за «Спартак» без результативных действий.

«Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Следующим соперником москвичей станет махачкалинское «Динамо». Эта игра состоится в Каспийске в воскресенье, 15 сентября, и начнется в 19:00 по столичному времени.

Лидирует в чемпионате «Зенит», набрав 20 очков. У команды из Санкт-Петербурга на одну игру больше.

В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

Ранее ветеран «Спартака» рассказал, что его удивляет в команде.

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