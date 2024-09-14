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У «Динамо» заметили нехватку хоккеистов

Тренер Бахмутов заметил нехватку хоккеистов у московского «Динамо»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Хоккейный тренер и функционер Игорь Бахмутов в интервью Legalbet заявил, что серьезно переживает за московское «Динамо», неудачно стартовавшее в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ),

«Хоккеистов в «Динамо» явно не хватает, наш светоносный Гусев куда-то пропал. Был лучшим бомбардиром, сейчас пропал. С вратарями отдельный разговор. И защитники тяжелые. Хочется надеяться, что это не кризис, хотя однозначных оценок дать сейчас нельзя», — заявил Бахмутов.

После четырех матчей в новом сезоне у команды Алексея Кудашова всего одна победа и два набранных очка в турнирной таблице, которые не позволяют бело-голубым находиться в зоне плей-офф.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее вратарю Колосову посоветовали не спешить с отъездом из НХЛ.

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