Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист заявил, что игра «Краснодар» — «Ростов» могла закончиться со счетом 4:4

Корнаухов: не удивился бы, если игра «Краснодар» — «Ростов» закончилась бы 4:4

close
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что не удивился бы тому, если бы матч между «Краснодаром» и «Ростовом» закончился со счетом 4:4. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Много моментов, много голов — это хорошо. Второй гол Сперцяна успокоил этот матч, а так могли бы и 4:4 закончить, никто бы не удивился. И там, и там были стопроцентные моменты», — заявил Корнаухов.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2. Оба мяча в этой встрече забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян на 16-й и 77-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» вернулся на вторую строчку в турнирной таблице — теперь в их активе 18 очков после восьми матчей. Столько же имеет московский «Локомотив». Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» с 20 очками.

В девятом туре РПЛ «Ростов» сыграет дома с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 22 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Краснодар» сыграет в гостях с «Акроном». Игра состоится 21 сентября, начнется матч в 14:00 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА объяснили, почему команда проиграла «Зениту».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами