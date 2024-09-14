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Старт «Локомотива» в РПЛ признали удачным

Экс-футболист Саркисян признал удачным старт «Локомотива» в РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник столичного «Локомотива» Альберт Саркисян в интервью Legalbet заявил, что команде удалось успешно стартовать в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на существенные изменения в составе перед началом сезона.

«Летом ушли ключевые футболисты, которые были своего рода мозгом команды. Поэтому думал, что будет трудно. Однако молодые ребята сейчас очень здорово себя проявляют. Они закрепились в основе, а команда отлично стартовала в начале сезона», — заявил Саркисян.

В прошедшем матче 8-го тура РПЛ московский «Локомотив» обыграл на выезде «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 4:2. На 16-й минуте матча счет открыл футболист москвичей Алексей Батраков. Через 20 минут Саид Сахархизан сравнял счет, но еще до перерыва Батраков вновь вывел красно-зеленых вперед. Сахархизан после перерыва восстановил равновесие в счете. Под занавес матча Жерзино Ньямси точным ударом принес «Локомотиву» победу. Владислав Сарвели на последних секундах поединка установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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