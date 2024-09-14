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Эксперт оценил игру новичков ЦСКА

Корнеев: Койта выглядит медленным и тяжелым

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Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев заявил, что новички армейцев Секу Койта и Рифата Жемалетдинов пока не приносят пользы команде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Койта еще не до конца восстановился после серьезной травмы, выглядит медленным и тяжелым. Давайте дадим ему время. Жемалетдинов тоже, много не играл. Но он раньше делал разницу, плюс русский паспорт. Не надо опускать руки», — заявил Корнеев.

В текущем сезоне Койта не сделал результативных действий в 10 матчах за ЦСКА. Жемалетдинов сделал две голевые передачи на том же отрезке.

Московский ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

Ранее в ЦСКА объяснили, почему команда проиграла «Зениту».

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