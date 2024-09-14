«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ благодаря голу новичка команды

Петербургский «Зенит» одержал победу в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.

Встреча, проходившая 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

Таким образом, сине-бело-голубые вернулись на первую строчку в турнирной таблице — теперь в их активе 20 очков после восьми матчей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» в прошлом сезоне оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок России и Суперкубок. В новом сезоне подопечные Сергея Семака также стартовали с победы в Суперкубке.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится в тот же день, но начнется матч в 19:00 по московскому времени.

Ранее Сергей Семак объяснил появление Александра Соболева в стартовом составе на матч с ЦСКА.