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Бывший футболист заявил, что «Акрон» станет одной из последних команд в карьере Дзюбы

Дьяков о переходе Дзюбы в Акрон: ему хочется войти в историю Всея Руси

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон». Его слова приводит «Советский спорт».

«Для Дзюбы «Акрон» если не последняя, то одна из точек в его карьере. Есть рекорды, которые еще не побиты. Ему хочется войти в историю Всея Руси. «Акрону», думаю, Дзюба поможет», — заявил Дьяков.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

В следующем матче чемпионата России «Акрон» сыграет с подмосковными «Химками». Матч состоится 15 сентября.

Ранее Дзюба рассказал о ходе переговоров с «Акроном».

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