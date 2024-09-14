В «Локомотиве» рассказали, как собираются сохранить Батракова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что «Локомотив» готов к борьбе за сохранение полузащитника команды Алексея Батракова. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Батраков с шести лет в системе «Локомотива». Он постоянно совершенствуется. Мы даем молодежи развиваться. То, что делает Алексей, — пример для всех молодых игроков. У нас приняты все меры для его сохранения», — заявил Нагорных.

«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, однако у «Зенита» (17 очков) есть игра в запасе.

Встреча восьмого тура против «Оренбурга» завершилась со счетом 4:2. На 16-й минуте матча счет открыл футболист москвичей Алексей Батраков. Через 20 минут Саид Сахархизан сравнял счет, но еще до перерыва Батраков вновь вывел красно-зеленых вперед. Сахархизан после перерыва восстановил равновесие в счете. Под занавес матча Жерзино Ньямси точным ударом принес «Локомотиву» победу. Владислав Сарвели на последних секундах поединка установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает первое место, набрав 18 очков.

Батраков забил пять мячей и отдал пять голевых передач в первых восьми встречах.

Ранее бывший президент «Локомотива» оценила игру молодого футболиста команды.