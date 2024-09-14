Бывший футболист раскрыл секрет успеха «Локомотива» в сезоне

Бывший игрок «Локомотива» Вадим Евсеев рассказал, почему команда так хорошо начала сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова экс-футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Большое спасибо руководству, что не дергали Галактионова, а наоборот успокоили в сложный период. Ушли много игроков, однако результаты пошли. Тренер работал в молодежных сборных — знает как работать и развивать молодых игроков», — заявил Евсеев.

Галактионов тренирует «Локомотив» с 2022 года. До «железнодорожников» он работал в нескольких клубах РПЛ, а также в молодежной сборной России.

В восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» обыграл на выезде «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 4:2. На 16-й минуте матча счет открыл футболист москвичей Алексей Батраков. Через 20 минут Саид Сахархизан сравнял счет, но еще до перерыва Батраков вновь вывел красно-зеленых вперед. Сахархизан после перерыва восстановил равновесие в счете. Под занавес матча Жерзино Ньямси точным ударом принес «Локомотиву» победу. Владислав Сарвели на последних секундах поединка установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает первое место, набрав 18 очков.

Ранее московский «Спартак» вышел из переговоров по лидеру «Краснодара».