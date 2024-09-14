Экс-футболист «Спартака» о трансфере Соболева: хорошего тут нет

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари заявил, что нет ничего хорошего в трансфере Александра Соболева в петербургский «Зенит», передает «Советский спорт».

«Тяжело сказать, как бы я поступил на месте другого человека. Но хорошего тут нет. Самое главное, чтобы игроки усиливали команду и чемпионат», — сказал Ари.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее сообщалось о том, что Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с московским ЦСКА.