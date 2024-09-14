Трусова осталась недовольна своим прокатом

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) осталась недовольна своим выступлением в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге, передает Sport24.

«Плохо, однозначно. Но лучше, чем на тренировке. На тренировках было совсем плохо. Но до заезда в Новогорск я не ошиблась в короткой», — сказала Игнатова.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию контрольных прокатов.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Ранее Трусова показала паспорт с новой фамилией.