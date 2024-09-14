Стало известно, когда рассмотрят вопрос допуска сборных России по футболу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что вопрос допуска сборных России рассмотрят на встрече глав федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова передает ТАСС.

«Я посещу на следующей неделе встречу всех генсекретарей и президентов федераций — членов УЕФА. На встрече в том числе мы обсудим российский и израильский вопрос», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

В последний раз национальная команда играла на крупном турнире в 2021 году. Тогда подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Ранее сборную России раскритиковали за поездку во Вьетнам.