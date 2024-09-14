Экс-тренер сборной России рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что московский «Спартак» может составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Betonmobile.

«У «Спартака» самые или одни из самых приемлемых шансов создать петербуржцам конкуренцию. Под руководством Станковича мы видим ощутимые сдвиги в игре», — сказал Игнатьев.

В матче седьмого тура чемпионата России «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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