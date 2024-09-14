Валуев: дело Валиевой изначально было политизированным

Депутат Госдумы России Николай Валуев заявил, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой было изначально политизированным, передает ТАСС.

«Спортсмены из других стран принимают более тяжелый допинг, а строгих наказаний там не видно. Это политизированные и заранее спланированные решения», — сказал Валуев.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

12 сентября сообщалось, что оправдывающее заключение по делу Валиевой исчезло до суда.

Бывший директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Марсьяль Сожи, привлеченный РУСАДА к делу спортсменки, провел эксперимент. Он установил, что таблетка действительно могла попасть в организм таким образом, как утверждает сторона Валиевой — через приготовленный ее дедушкой десерт. Это заключение могло бы стать весомым аргументом в пользу россиянки.

Ранее дело Валиевой назвали заговором против российского спорта.