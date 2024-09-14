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Экс-вратарь «Краснодара» заявил об адаптации Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь Бабурин рассказал, что голкипер сборной Сафонов адаптируется в «ПСЖ»

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PSG

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов адаптируется во французском клубе. Об этом в комментарии порталу Legalbet рассказал экс-голкипер «Краснодара» Егор Бабурин, ныне выступающий за «Торпедо».

«Мы с Матвеем Сафоновым поддерживаем связь. Все-таки вместе в «Краснодаре» провели два года. Он в «ПСЖ», чему мы все крайне рады, и уже постепенно адаптируется в команде. Осталось теперь дождаться его дебюта», — сказал Бабурин.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Вратарь получил вызов в сборную России на товарищеские матчи, которые состоятся в сентябре. Первый матч против сборной Вьетнама российские футболисты выиграли со счетом 3:0, но Сафонов на поле не появился. Вторая игра — с Таиландом — была отменена из-за тайфуна.

Ранее стало известно, что Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в матче против «Бреста».

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