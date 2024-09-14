Экс-игрок «Спартака» объяснил, почему тяжело оценивать трансферную кампанию клуба

Трансферную кампанию московского «Спартака» текущим летом сложно оценивать, поскольку большинство новичков еще привыкает к команде, и можно выделить лишь аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший защитник красно-белых Владимир Гранат.

«Пока невозможно оценить трансферную кампанию «Спартака» в полном объеме. Не все футболисты постоянно играют. Пока можно выделить только Барко. Он показывает самый стабильный футбол и выделяется на поле. Остальные пока притираются», — сказал Гранат.

Барко стал игроком «Спартака» этим летом, о его переходе было объявлено 25 июля. В текущем сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах, в этих играх забил три мяча и сделал три результативных передачи.

«Спартак» после семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков и на три балла отставая от лидирующего «Зенита». Следующим соперником москвичей станет махачалинское «Динамо». Эта игра состоится в Каспийске в воскресенье, 15 сентября, и начнется в 19:00 по столичному времени.

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