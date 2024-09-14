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Ветеран «Спартака» назвал лидера команды

Экс-игрок Комбаров назвал полузащитника Барко лидером «Спартака»

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Александр Вильф/РИА Новости

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко является лидером команды. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший футболист красно-белых Дмитрий Комбаров.

«У «Спартака» хорошие новички пришли в это трансферное окно. Из них всех я бы выделил Барко. Он очень резкий и в простых ситуациях не теряет мячи. Уже видно, что он — лидер команды и ведет за собой игру. Поэтому среди всех трансферов его бы выделил в особенности», — сказал Комбаров.

Барко стал игроком «Спартака» этим летом, о его переходе было объявлено 25 июля. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел шесть матчей, в которых забил три мяча и сделал три результативных передачи.

«Спартак» после семи туров РПЛ идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков и на три балла отставая от лидирующего «Зенита». Следующим соперником москвичей станет махачалинское «Динамо». Эта игра состоится в Каспийске в воскресенье, 15 сентября, и начнется в 19:00 по столичному времени.

Ранее новичок «Спартака» Мангаш назвал красно-белых лучшим клубом России.

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