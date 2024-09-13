Бывший футболист оценил решение ЦСКА отстранить Помазуна от тренировок

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал глупостью решение армейцев отстранить вратаря Илью Помазуна от тренировок. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Глупость какая. Ну и что сказал Помазун? Ему уже 28 лет, зачем ему сидеть в запасе? Карьера скоро пойдет на спад. Может быть, высказался не очень, но руководители ЦСКА неправы», — заявил Помазун.

13 сентября московский ЦСКА отстранил от тренировок с основной командой голкипера Илью Помазуна, который в одном из интервью выразил готовность перейти в столичный «Спартак».

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В завершившемся сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев. В сезоне-2024/25 Помазун не попадает в старт ЦСКА: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

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