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Бывший футболист оценил решение ЦСКА отстранить Помазуна от тренировок

Пономарев о решении ЦСКА отстранить Помазуна: глупость какая

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РИА Новости

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал глупостью решение армейцев отстранить вратаря Илью Помазуна от тренировок. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Глупость какая. Ну и что сказал Помазун? Ему уже 28 лет, зачем ему сидеть в запасе? Карьера скоро пойдет на спад. Может быть, высказался не очень, но руководители ЦСКА неправы», — заявил Помазун.

13 сентября московский ЦСКА отстранил от тренировок с основной командой голкипера Илью Помазуна, который в одном из интервью выразил готовность перейти в столичный «Спартак».

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В завершившемся сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев. В сезоне-2024/25 Помазун не попадает в старт ЦСКА: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

Ранее стало известно, зачем ЦСКА заявил шестого голкипера на сезон.

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