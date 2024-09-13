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Футболист РПЛ не исключил возвращения в Европу

Защитник «Химок» Филин не исключил возвращения в Европу

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник «Химок» Александр Филин заявил, что может вернуться в европейский чемпионат. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Решение вернуться было принято тяжело. Возможно, я еще вернусь в Европу, хотелось бы этого. Понял, что там нет ничего страшного, выучил язык», — заявил Филин.

В нынешнем сезоне 28‑летний Филин провел за «Химки» 8 матчей.

В январе 2023 года футболист в бельгийский «Эйпен». В июне 2024 года «Химки» объявили о его возвращении.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, столичный «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают московские «Динамо» и ЦСКА. Подмосковный клуб занимает 13-е место с шестью очками. В матче восьмого тура «Химки» сыграют с «Акроном».

Ранее экс-тренер сборной России Игнатьев допустил, что «Акрон» станет последним клубом для Артема Дзюбы.

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