Тарасова не сможет посетить контрольные прокаты сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не сможет посетить контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию из-за болезни. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Приболела. К сожалению, не смогу посетить прокаты и в качестве комментатора, и в качестве зрителя», — заявила Тарасова.

Ранее стало известно расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

На контрольных прокатах спортсмены национальной сборной впервые предоставляют короткие и произвольные программы, с которыми будут выступать в сезоне. По итогам контрольных прокатов происходит распределение по этапам Гран-при.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее Евгений Плющенко запросил грант на 22 млн рублей для создания шоу на музыку Чайковского.