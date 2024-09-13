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Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

Пилот «Феррари» Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

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Hamad I Mohammed/Pool/Reuters

Пилот итальянской скудерии «Феррари» Шарль Леклер стал победителем второй практики на этапе «Формулы-1», которая состоялась на городской трассе в Азербайджане.

Гонщик, имеющий гражданство королевства Монако, показал результат 1:43.484. Вторым стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес (+0.006), третьим — британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес» (+0.066).

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, он завершил гонку на шестой позиции, проиграв Леклеру более 13 секунд чистого времени. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Гонка на этапе Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане пройдет 15 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на Гран-при Монако произошла серьезная авария, три машины разбились.

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