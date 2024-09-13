Российская теннисистка победила в голосовании болельщиков за включение в Зал славы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова победила в голосовании болельщиков за право включить ее в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Об этом сообщает Tennisfame.

«Я благодарна болельщикам по всему миру, которые поддерживали меня. Для меня огромная честь попасть в Зал славы, а поддержка болельщиков делает это событие еще более особенным», — заявила Шарапова.

Второе место заняли парники братья Боб и Майк Брайаны из США, третьим — канадец Даниэль Нестор.

Выбор болельщиков является первым этапом включения в Зал славы. Во втором этапе участие примут журналисты, историки и члены Зала славы. Шарапова получит дополнительные три процента. Всего нужно набрать 75%.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях шесть лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была даже рада разным сложностям в период беременности.

Ранее Шарапова показала тренировку двухлетнего сына на корте.