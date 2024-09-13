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Агент футболиста Рыбуса рассказал о имевшихся предложениях

Орещук: у Рыбуса были предложения от российских клубов, но Мацею они неинтересны

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ФК «Динамо»

Роман Орещук, агент защитника Мацея Рыбуса рассказал о предложениях, которые имелись у футболиста в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У Мацея были предложения от российских клубов, но они ему неинтересны. А то, что было интересно Рыбусу, неинтересно клубам. У нас еще две недели, посмотрим, что будет», — заявил Орещук.

Рыбус перебрался в Россию в 2012 году. На протяжении четырех сезонов он выступал за грозненский «Терек». Затем поляк поиграл за французский «Лион» и снова вернулся в Россию. Более 100 матчей Рыбус провел в составе московского «Локомотива». Вместе с командой он стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны. В 2022 году поляк перешел в «Спартак». В 2023 году Рыбус защищал цвета казанского «Рубина».

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

Ранее Олег Романцев эмоционально высказался о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит».

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