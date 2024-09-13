Тренер велогонщиков высказался о возможности выступления в нейтральном статусе

Тренер велогонщиков Александр Кузнецов заявил, что нужно выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Есть возможность — надо ехать. Зачем сдаваться? Вся эта история с недопуском — именно со стороны стран. Международный союз велосипедистов, как раз таки, нас допускает», — заявил Кузнецов.

В конце сентября в Цюрихе пройдет чемпионат мира по велоспорту на шоссе, в котором примет участие ученик Кузнецова — Егор Игошев.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее австралийского хоккеиста дисквалифицировали за покупку кокаина на Олимпиаде.