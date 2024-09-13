Черчесов рассказал о задачах на посту сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах команды. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Какая бы ни была задача — мне ее решать. В какой-то степени я ставлю ее сам. Следующая задача — следующий соперник. Других нет», — заявил Черчесов.

В первых двух турах Лиги наций сборная Казахстана сыграла вничью с командой Норвегии (0:0) и проиграла Словении (0:3) и занимает последнее место в группе 3 дивизиона B. В октябре казахи сыграют против Австрии и Словении.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Ольга Смородская заявила, что у Черчесова ничего не получится на посту тренера сборной Казахстана.