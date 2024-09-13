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Новичок «Динамо» рассказал о своих сильных сторонах

Новичок «Динамо» Гомес: моя главная способность — дриблинг

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Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Новичок московского «Динамо» бразилец Артур Гомес рассказал о своих сильных качествах. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне нравится действовать бок о бок с нападающим и отдавать передачи. Моя главная способность — дриблинг, но более ничего не скажу. Не люблю говорить о своих сильных качествах. Я играю в футбол в удовольствие. Пусть болельщики оценят», — заявил Гомес.

6 сентября «Динамо» подписало пятилетний контракт с полузащитником из Бразилии Артуром Гомесом. За футболиста бело-голубые заплатили €5,5 млн.

В составе «Крузейро» Гомес выступает с июля 2023 года. За это время он провел 59 матчей за команду, забил восемь голов и сделал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

Ранее воспитанника «Зенита» похвалили за скандальный уход в ЦСКА.

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