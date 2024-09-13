ЦСКА отстранил игрока, выразившего готовность уйти в «Спартак»

Московский ЦСКА отстранил от тренировок с основной командой голкипера Илью Помазуна, который в одном из интервью выразил готовность перейти в столичный «Спартак». Об этом рассказал агент футболиста Алексей Сафонов «РБ Спорту».

«Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача — не навредить», — заявил агент.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В завершившемся сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев. В сезоне-2024/25 Помазун не попадает в старт ЦСКА: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп. 12 сентября ЦСКА внес Помазуна в заявку на сезон.

ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за семь туров набрала 13 очков. Следующий матч национального первенства армейский клуб проведет на домашнем стадионе и сыграет против петербургского «Зенита». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, зачем ЦСКА заявил шестого голкипера на сезон.