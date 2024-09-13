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СКА закрыл комментарии в соцсетях после поражения в КХЛ

СКА отключил комментарии в Telegram после поражения от «Трактора» в КХЛ

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Максим Константинов/ТАСС

Петербургский СКА в своем официальном Telegram-канале отключил возможность оставлять комментарии после поражения от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом пишет «Чемпионат.com».

Главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг до этого говорил, что комментарии про армейский клуб пишут из других стран.

Матч СКА и «Трактора» состоялся в Санкт-Петербурге 12 сентября и завершился поражением хозяев со счетом 0:3. Голами в этом поединке отметились Максим Шабанов, который оформил дубль, и Виталий Кривцов. Все три шайбы были заброшены в третьем периоде.

Для СКА это поражение стало третьим в четырех стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав три очка. Лидирует ярославский «Локомотив», победивший во всех четырех сыгранных противостояниях.

В следующем матче петербургская команда сразится с тольяттинской «Ладой». Игра состоится 15 сентября, начало матча — 17:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, обсуждался ли вопрос включения клуба из Азербайджана в КХЛ.

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