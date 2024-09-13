Российский боксер намерен подраться за титул чемпиона мира

Российский боксер Умар Саламов, выступающий в первом тяжелом весе, заявил, что у него намечается поединок за титул чемпиона мира, а его соперником станет Брэндон Глэнтон, который представляет США. Заявление российского боксера привел его агент Александр Готадзе.

«Я уже не боксировал семь месяцев, поэтому мне был нужен разогревочный бой, но я не придаю ему особого значения. Это был хороший вариант выйти, почувствовать ринг и соперника. Я в шоке от своей формы. Никогда прежде не чувствовал себя настолько хорошо, настолько сильно и уверенно. Не знаю, откуда это у меня взялось, но это к лучшему. Заряд есть огромный», — заявил он.

11 сентября экс-чемпион мира по версии IBO в полутяжелом весе Саламов одержал победу над бывшим претендентом на титул чемпиона мира Сервером Эмурлаевым. Поединок возглавил вечер бокса от Dustum Boxing Promotions. Согласно правилам, он должен был состоять из 12 раундов, однако Эмурлаев отказался от продолжения боя после четвертого раунда, после чего была объявлена победа Саламова техническим нокаутом.

Ранее российский боксер назвал фаворита боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.