«Футболист мог пьянствовать два дня»: легенда сборной СССР оценил готовность игроков сборной России

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что несмотря на отъезд игроков национальной команды России во Вьетнам, футболисты ЦСКА и «Зенита» подойдут к очной встрече в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) во всеоружии.

«К оптимальной форме должны все подходить, а играл, не играл — это все ерунда. В наше время футболист мог пропьянствовать два дня, а выйти на поле и выдать хорошую игру.

Что касается самой игры, я думаю, что «армейцы» выдержат и не пропустят, потому что оборона у нас очень хорошая, нареканий по первым матчам сезона у меня нет. Желательно, чтобы поближе к игрокам «Зенита» действовали и не давали разыгрываться», — заявил Пономарев.

Игра состоится 14 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ команда из Санкт-Петербурга идет на первом месте, набрав 17 баллов. В активе «Зенита» пять побед и два ничейных результата. ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за семь туров набрала 13 очков. Армейский клуб выиграл четыре матча, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

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