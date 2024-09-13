Партнер Соболева по «Зениту» рассказал об их взаимоотношениях после драки

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что они решили все вопросы с новичком петербургского клуба Александром Соболевым после драки, которая произошла между футболистами клуба из Санкт-Петербурга и московского «Спартака» на матче Кубка России в 2022 году. Его слова приводит Metaratings.

«Да, конечно, у нас с ним все отлично! Теперь он с нами. Он будет биться за меня, а я буду биться за него. Каждого, кто переходит в «Зенит», хорошо принимают в команде, поэтому каждый чувствует себя здесь как дома. Это позволяет новичкам в кратчайший срок раскрываться на полную», — заявил Барриос.

Драка между игроками «Спартака» и «Зенита» произошла после серии послематчевых пенальти, в которой красно-белые оказались сильнее — 4:2.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее была названа причина, по которой «Зенит» купил Соболева.