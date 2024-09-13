Капитан «Питтсбурга» высказался о погоне Овечкина за Гретцки

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби признался, что рад выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) вместе с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, который находится в погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Его слова приводит Daily Faceoff.

«Очень здорово играть в одном дивизионе, иметь такую ​​историю, как у нас за эти годы, выступать в одно время с ним и видеть, как Алекс так близок к тому, что, вероятно, считалось непреодолимым рекордом. То, что он делает, невероятно, и я очень благодарен за то, что являюсь частью этого», — заявил Кросби.

Новый сезон НХЛ стартует в начале октября.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее президент РФБ оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.