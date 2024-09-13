Черчесов объяснил, почему «Акрон» подходит Дзюбе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который на сегодняшний момент возглавляет национальную команду Казахстана, объяснил, почему считает удачным переход нападающего Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон». Его слова приводит ТАСС.

«И Артему этот клуб подходит, потому что «Акрон» играет в футбол. Поэтому у него будут шансы забивать, проявлять себя. И самое главное — Артем поможет этой молодой команде и клубу в становлении, это будет один из таких этапов развития. Так что я думаю, что и игрок, и клуб нашли друг друга», — заявил специалист.

Официально о переходе было объявлено в последний день летнего трансфертного окна в России — 12 сентября.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее Дзюба рассказал о своих задачах в «Акроне».