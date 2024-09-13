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Семин оценил козыри ЦСКА и «Зенита» перед матчем РПЛ

Тренер Семин заявил, что ждет бескомпромиссного матча между ЦСКА и «Зенитом»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что поединок столичного ЦСКА и петербургского «Зенита», который состоится в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несет в себе большую интригу. Его слова приводит Metaratings.

«Очки сейчас нужны как ЦСКА, так и «Зениту». Так что я жду бескомпромиссный матч. У каждой команды свои козыри — на мой взгляд, у ЦСКА хорошая оборона, а у «Зенита» укомплектованы все позиции. Но у защитников ЦСКА больше слаженности», — заявил Семин.

Игра состоится 14 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл шесть последних чемпионатов РПЛ. Подопечные Сергея Семака уже выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (4:2). В турнирной таблице РПЛ команда идет на первом месте, набрав 17 баллов. В активе «Зенита» пять побед и два ничейных результата. ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за семь туров набрала 13 очков. Армейский клуб выиграл четыре матча, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

Ранее ЦСКА лишился одного из иностранных игроков.

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