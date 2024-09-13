«Преступление»: в Госдуме отреагировали на сокрытие заключения по делу Валиевой

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов отреагировал на статью Associated Press, в которой указано, что руководство Международного антидопингового агентства (WADA) скрыло заключение эксперта, который подтвердил, что версия российской фигуристки Камилы Валиевой о попадании допинга в ее организм может быть правдой. Он отметил, что подобное является преступлением, его слова приводит РИА Новости.

«Получается, что в прессу просочилось неопровержимое доказательство если не подтасовки самого результата, то как минимум негативного вектора по отношению к нашей стране. Сокрытие факторов, которые могут повлиять на решение суда – это само по себе преступление», — заявил он.

Бывший директор WADA Марсьяль Сожи, привлеченный Российским антидопинговым агентством к делу спортсменки, провел эксперимент и выяснил, что препарат действительно мог попасть в организм фигуристки случайно.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее в Госдуме заявили о «политическом заказе» в деле фигуристки Валиевой.