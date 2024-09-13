Дзюба рассказал о своих задачах в «Акроне»

Российский нападающий Артем Дзюба, который стал игроком тольяттинского «Акрона», рассказал, какие задачи стоят перед ним в новой команде. Его заявление приводит пресс-служба клуба в Telegram-канале.

«Мы уже списались с Костей Савичевым. Договорились завтра после тренировки поболтать и пообщаться. Круто, что капитан так среагировал. Всячески готов помочь команде и, конечно же, определенные цели как нападающий должен реализовать. Должен забивать и отдавать голевые передачи», — заявил Дзюба.

Официально о переходе было объявлено в последний день летнего трансфертного окна в России — 12 сентября.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее агент заявил, что Дзюба пойдет на повышение, если проявит себя в «Акроне».