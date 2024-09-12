Футболист Джикия подписал контракт с «Химками»

Бывший футболист московского «Спартака» Георгий Джикия подписал контракт с подмосковными «Химками» в последний день трансферного окна.

30-летний футболист подписал соглашение до лета 2025 года с опцией продления еще на сезон. Джикия станет восьмым центральным защитником в заявке «Химок».

30-летний игрок выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

В сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с шестью очками. В восьмом туре чемпионата России «Химки» сыграют в гостях с тольяттинским «Акроном».

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