Захарян рассказал о задачах «Реал Сосьедада» на сезон

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что в нынешнем сезоне команда ставит перед собой цель как минимум попасть в еврокубки. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все понимают, что начало сезона не удалось. Однако паники нет, все работают на пределе. Задача на сезон — минимум попасть в еврокубки», — заявил Захарян.

«Реал Сосьедад» приобрел 21-летнего игрока у московского «Динамо» прошлым летом за 13 млн евро. Футболист выходил на поле в 40 матчах прошлого сезона во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, но пока не завоевал места в основном составе баскского клуба.

В начале августа футболист получил повреждение на тренировке и был прооперирован.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 12-е место, набрав четыре очка. На первой строчке идет «Барселона», набрав 12 баллов.

Ранее бывший одноклубник рассказал о перспективах Захаряна в «Сосьедаде» после травмы.