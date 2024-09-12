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«Спартак» отдал двух футболистов в аренду в «Сочи»

«Спартак» отдал Маслова и Мелешина в аренду в «Сочи»

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Алексей Филиппов/Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» отдал защитника Павла Маслова и нападающего Павла Мелешина в аренду в «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В прошлом сезоне 24-летний Маслов провел за «Спартак» девять матчей и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €800 тысяч.

20-летний Мелешин провел 87 минут на поле в нынешнем сезоне. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €500 тысяч.

В сезоне-2024/25 «Сочи» выступает в Первой лиге и занимает пятое место, набрав 14 очков после девяти матчей.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, столичный «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают московские «Динамо» и ЦСКА.

Ранее в «Сочи» заявили, что Мелешин и Маслов просто так не получат место в составе.

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