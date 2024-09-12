Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комментатор назвал крутым старт сезона в КХЛ

Комментатор Майков: старт сезона в КХЛ всегда яркий

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», поделился с «Газета.Ru» своими впечатлениями от старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, отметив яркость и свежесть впечатлений от первых матчей.

«Первые впечатления – ожидание сезона, что вот сейчас начнется, и первая половина сентября, она всегда очень яркая, там какие-то крупные счета, какие-то там красивые шайбы, ну, в общем, все начинается всегда круто. В любой лиге, в любом соревновании. Но, мне кажется, ближе к октябрю-ноябрю весь флер утихнет, сенсаций станет поменьше, крупных счетов станет поменьше, и мы просто вкатимся в такую рутину. Поэтому старт сезона, он всегда яркий, неважно, это 24/25, 23/24 или какой-нибудь там чемпионат Суперлиги-2005/06 – все всегда одно и то же вот на таких эмоциях», — подчеркнул Майков.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал 3 сентября и продлится до 25 мая 2025 года. Действующим чемпионом является магнитогорский «Металлург», в финале Кубка Гагарина выигравший серию у ярославского «Локомотива» (4-0).

Ранее американский хоккеист сравнил еду в России и США.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами