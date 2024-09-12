Комментатор назвал крутым старт сезона в КХЛ

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», поделился с «Газета.Ru» своими впечатлениями от старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, отметив яркость и свежесть впечатлений от первых матчей.

«Первые впечатления – ожидание сезона, что вот сейчас начнется, и первая половина сентября, она всегда очень яркая, там какие-то крупные счета, какие-то там красивые шайбы, ну, в общем, все начинается всегда круто. В любой лиге, в любом соревновании. Но, мне кажется, ближе к октябрю-ноябрю весь флер утихнет, сенсаций станет поменьше, крупных счетов станет поменьше, и мы просто вкатимся в такую рутину. Поэтому старт сезона, он всегда яркий, неважно, это 24/25, 23/24 или какой-нибудь там чемпионат Суперлиги-2005/06 – все всегда одно и то же вот на таких эмоциях», — подчеркнул Майков.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал 3 сентября и продлится до 25 мая 2025 года. Действующим чемпионом является магнитогорский «Металлург», в финале Кубка Гагарина выигравший серию у ярославского «Локомотива» (4-0).

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