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Вступившийся за Валиеву эксперт неоднократно был замешан в допинг-скандалах

Вступившийся за Валиеву эксперт Сожи уничтожил пробы россиян перед ОИ в Лондоне

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Jamie McDonald/FIFA/Getty Images

Вступившийся за российскую фигуристку Камилу Валиеву бывший глава Всемирной антидопинговой лаборатории (WADA) Марсьяль Сожи был ранее неоднократно замешан в допинг-скандалах. Об этом сообщает Sport24.

Сообщается, что Сожи, ранее работавший в допинг-лаборатории в городе Хельсинки, уничтожил 67 допинг-проб российских спортсменов перед Олимпиадой-2012 в Лондоне, за что подвергся критике со стороны WADA. В отчете организации говорилось, что Сожи сделал это «вопреки особым указаниям».

Допинг-эксперта также связан с делом известного американского велогонщика Лэнса Армстронга. По словам Сожи, он не помогал спортсмену обходить допинг-тесты, но консультировал его команду по поводу эритропоэтина (ЭПО) после его подозрительной пробы.

Также он был аккредитован на Олимпиаду-2014 в Сочи Министерством спорта России в качестве консультанта.

Заключение допинг-эксперта Сожи могло бы стать весомым аргументом в пользу Валиевой, однако оно пропало из судебного дела и в Спортивном арбитражном суде дело фигуристки рассматривалось (CAS) без него.

Ранее олимпийская чемпионка призналась в ненависти к спорту и сознательном приеме допинга.

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