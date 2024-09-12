Вступившийся за Валиеву эксперт неоднократно был замешан в допинг-скандалах

Вступившийся за российскую фигуристку Камилу Валиеву бывший глава Всемирной антидопинговой лаборатории (WADA) Марсьяль Сожи был ранее неоднократно замешан в допинг-скандалах. Об этом сообщает Sport24.

Сообщается, что Сожи, ранее работавший в допинг-лаборатории в городе Хельсинки, уничтожил 67 допинг-проб российских спортсменов перед Олимпиадой-2012 в Лондоне, за что подвергся критике со стороны WADA. В отчете организации говорилось, что Сожи сделал это «вопреки особым указаниям».

Допинг-эксперта также связан с делом известного американского велогонщика Лэнса Армстронга. По словам Сожи, он не помогал спортсмену обходить допинг-тесты, но консультировал его команду по поводу эритропоэтина (ЭПО) после его подозрительной пробы.

Также он был аккредитован на Олимпиаду-2014 в Сочи Министерством спорта России в качестве консультанта.

Заключение допинг-эксперта Сожи могло бы стать весомым аргументом в пользу Валиевой, однако оно пропало из судебного дела и в Спортивном арбитражном суде дело фигуристки рассматривалось (CAS) без него.

Ранее олимпийская чемпионка призналась в ненависти к спорту и сознательном приеме допинга.