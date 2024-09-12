Бывший тренер «Спартака» оценил переход Соболева в «Зенит»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что «Спартак» ничего не потерял от ухода нападающего команды Александра Соболева в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Советский спорт».

«Может быть, кто-то жалеет об уходе Соболева. Да, он забивал, помогал, но это его решение. Плохо, что это продолжалось долго: он был вне команды и «Спартак» переживал, получится продать или нет. А так — никаких потерь от его ухода», — заявил Аленичев.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

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