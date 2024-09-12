Бывший тренер сборной России оценил переход Дзюбы в «Акрон»

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов заявил, что нападающий Артем Дзюба сможет помочь «Акрону». Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Думаю, Дзюба поможет «Акрону» — у них как раз была проблема с реализацией. Клуб неплохо играет в атаке, нужен был «наконечник». Естественно, теперь за «Акроном» будет наблюдать интереснее», — заявил Тарханов.

12 сентября тольяттинский «Акрон» подписал контракт с Дзюбой до июня 2025 года. Футболист будет выступать под номером «24». Также Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России — он забил 160 мячей.

Футболист после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

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