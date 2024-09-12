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Главный тренер «Крыльев» рассказал, вернется ли Салтыков в команду

Осинькин: «Сейчас Салтыков не вернется в «Крылья»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что пока что полузащитник Никита Салтыков не вернется в команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Салтыков готов сражаться за место в составе «Локомотива» — у него есть навыки и правильный характер. Что касается возвращения в «Крылья», у нас пока укомплектована его позиция. Может, зимой или следующим летом получится. У нас хорошие отношения с Никитой», — заявил Осинькин.

20-летний Салтыков перешел в «Локомотив» из «Акрона» в 2023 году. Сезон-2023/24 он провел в аренде в «Крыльях Советов», где забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи в 29 играх. В первых турах этого чемпионата Салтыков сыграл всего 23 минуты за «Локомотив».

Самарский клуб идет на десятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за семь туров шесть очков.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба стал игроком «Акрона».

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