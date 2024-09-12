Названа задача для Черчесова в Лиге наций

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал о задачах, которые стоят перед тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым на посту наставника команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Черчесов должен остаться в лиге B: такова задача. Но пока наша дерзость и амбиции позволяют выйти в лигу A, почему бы не мечтать и не стремиться?» — сказал Барменкулов.

В первых двух турах Лиги наций сборная Казахстана сыграла вничью с командой Норвегии (0:0) и проиграла Словении (0:3) и занимает последнее место в группе 3 дивизиона B. В октябре казахи сыграют против Австрии и Словении.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Ольга Смородская заявила, что у Черчесова ничего не получится на посту тренера сборной Казахстана.