Бывший баскетболист рассказал, кто станет фаворитом в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Бывший баскетболист сборной России Сергей Моня считает, что в новом сезоне Единой лиги ВТБ за титул будут бороться команды, которые заняли места с первого по четвертое в предыдущем розыгрыше. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«У первой четверки шансы равны. Сезон длинный — кто избежит травм, тот и победит», — заявил Моня.

Также он отметил высокий уровень чемпионата.

«Уровень, конечно, немного упал из-за отстранения, но топовые игроки до сих пор приезжают», — добавил баскетболист.

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В сезоне-2023/24 чемпионом стал московский ЦСКА, который в финале обыграл УНИКС со счетом 4:1. Бронзу завоевал петербургский «Зенит», четвертое место у «Локомотива-Кубани» из Краснодара.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 21 сентября.

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